Вакцини Moderna в Україні вистачить для уколу другою дозою, - МОЗ

Вакцини Moderna буде досить для уколу другою дозою. Цього препарату завезли в Україну в кількості 2,2 млн доз.
Про це розповів глава МОЗ Віктор Ляшко під час зустрічі з журналістами, передає кореспондент РБК-Україна.
За його словами, вакцину чітко розділили на дві партії.
"Одна - 1,1 млн доз - залишилася на національному складі. Другу - 1,1 млн - використовували для першого щеплення. Далі ми розвезем Moderna для другої дози. Це було чітко прокомуніковано з регіонами", - сказав Ляшко.
Раніше повідомлялося, що Львів відкрив запис на вакцинацію другою дозою Moderna.
РБК-Україна писало, що наприкінці серпня у столиці став доступний онлайн-запис на щеплення другою дозою препаратом Moderna.