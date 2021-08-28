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Вакцини Moderna в Україні вистачить для уколу другою дозою, - МОЗ

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Субота 28 серпня 2021 15:28
Вакцини Moderna в Україні вистачить для уколу другою дозою, - МОЗ Фото: Україні вистачить Moderna для вакцинації другою дозою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

Вакцини Moderna буде досить для уколу другою дозою. Цього препарату завезли в Україну в кількості 2,2 млн доз.

Про це розповів глава МОЗ Віктор Ляшко під час зустрічі з журналістами, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, вакцину чітко розділили на дві партії.

"Одна - 1,1 млн доз - залишилася на національному складі. Другу - 1,1 млн - використовували для першого щеплення. Далі ми розвезем Moderna для другої дози. Це було чітко прокомуніковано з регіонами", - сказав Ляшко.

Раніше повідомлялося, що Львів відкрив запис на вакцинацію другою дозою Moderna.

РБК-Україна писало, що наприкінці серпня у столиці став доступний онлайн-запис на щеплення другою дозою препаратом Moderna.

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Віктор Ляшко Вакцинація
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