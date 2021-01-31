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Вакцини від коронавірусу можуть виявитися неефективними проти штаму з ПАР

США, Неділя 31 січня 2021 15:42
Вакцини від коронавірусу можуть виявитися неефективними проти штаму з ПАР
Фото: вакцина від коронавіруса (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Вакцини від коронавірусу можуть виявитися неефективними проти штаму з Південної Африки. Ефективність препаратів при боротьбі з цією різновидом виявляється нижче.

Про це повідомляє Reuters.

Розробники вакцин Novavax Inc і Johnson & Johnson, які ще не випустили свої препарати для екстреного використання в світі, виявили, що вони гірше справляються з більш агресивним штамом з ПАР.

Novavax провів дослідження на людях з Південної Африки і виявив, що в цьому випадку вакцина працювала тільки в 50% випадків, тоді як у випадках щеплень для людей з початковим коронавірусом вона показала 89,3% ефективності у Великобританії.

Вакцина Johnson & Johnson при випробуваннях в США показала ефективність у 72%, а в Південній Африці - 57%.

У компанії Pfizer, чию вакцину зараз вже широко застосовують у світі, визнають, що з часом нові варіанти коронавірусу можуть зробити нині існуючі вакцини неефективними.

Раніше повідомлялося, що в Іспанії підтвердили перший випадок зараження новим штамом коронавірусу. Зараження виявили у чоловіка, який нещодавно повернувся з ПАР.

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