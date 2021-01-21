Вакцини від COVID-19 планують виготовляти в Україні: уряд підготував концепцію

Міністерство охорони здоровця підготувало проект концепції виробництва імунобіологічних препаратів в Україні. Концепція розрахована на 2021-2026 роки.

Проект розпорядження Кабінету міністрів розміщений на сайті профспілок.

"Через втрату власного виробництва імунобіологічних препаратів і практично повну залежність держави від імпортних поставок таких лікарських засобів та, враховуючи загострення епідемічної ситуації у всьому світі через поширення гострої респіраторної хвороби COVID, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, в Україні гостро постає питання національної безпеки в цілому", - йдеться в документі.

В обґрунтуванні проекту також наголошується, що протягом останніх років в Україні спостерігається різке збільшення захворюваності населення на такі інфекційні хвороби як кір, ВІЛ/СНІД, туберкульоз, грип різних типів, дифтерія, вірусні гепатити та інші, які є загрозливими з точки зору належного забезпечення охорони здоров'я нації, збереження та захисту економічної та національної безпеки держави.

"Окрему увагу також необхідно приділити протидії поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", - йдеться в документі.

Проект "Державної цільової програми створення та розвитку внутрішнього виробництва високоякісних лікарських засобів для профілактики і лікування особливо небезпечних інфекційних та інших хвороб для забезпечення державних потреб України на 2021-2026 роки" розміщений для обговорення.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вакцина від COVID може з'явитися в українських аптеках ближче до літа. При цьому національний план передбачає безкоштовну вакцинацію всього населення України.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", в середині січня 2021 року, лише 43% українців готові щепитися від коронавірусу, якщо вакцина буде безкоштовною. Не готові до такої вакцинації 52% громадян.