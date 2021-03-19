Вакцину Sinovac Україна має отримати до кінця березня, - Степанов

Вакцина від коронавірусу китайської компанії Sinovac (CoronaVac) має надійти в Україну до кінця березня. Раніше очікувалося, що перша партія прибуде до 15 березня.

Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив на ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", відповідаючи на відповідне питання журналіста.

За його словами, має надійти 700 тисяч доз цієї вакцини.

"Ми повинні її (вакцину Sinovac - ред.) отримати до кінця березня", - сказав Степанов, зазначивши, що цю інформацію отримав від постачальника, а також мав розмову із послом Китаю.

Нагадаємо, раніше була інформація про те, що вакцину CoronaVac можуть привезти в Україну до 15 березня.

Крім того, МОЗ повідомив про реєстрацію вакцини CoronaVac в Україні.

Додамо, до кінця березня МОЗ розраховує отримати ще одну партію вакцини Covishield з індійського заводу Serum Institute.

Зазначимо, за 19 березня в Україні зробили 11800 щеплень в рамках кампанії з вакцинації від коронавірусу. Наразі загальна кількість щеплень перевищила позначку в 100 тисяч.

За словами міністра, надалі в Україні збільшуватиметься кількість уколів.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував прискорення темпів вакцинації від коронавірусу в Україні. За його словами, найближчим часом щоденна кількість щеплень від COVID-19 значно збільшиться.