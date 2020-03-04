Вакцину проти коронавіруса розробляють прискореними темпами, - Трамп

Президент США Дональд Трамп звернувся до керівників найбільших американських фармацевтичних компаній з проханням прискорити розробку вакцин і терапії для профілактики і лікування коронавіруса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

За словами Трампа, фармацевтичні компанії максимально швидко просуваються в розробці вакцини.

"Ми активно просуваємо прискорений процес розробки вакцини. Вчора я зустрічався з найбільшими фармацевтичними компаніями – Pfizer, Johnson & Johnson та іншими компаніями. Безліч хороших речей відбувається, і це відбувається дуже швидко. Я сказав: "Зробіть мені послугу. Прискорте це!" – і вони зроблять це. Вони працюють дуже наполегливо і швидко. Ми максимально швидко просуваємося до розробки терапії... Це допоможе людям швидше відновитися і знизити тяжкість захворювання", - заявив президент США.

Трамп також повідомив, що Білий дім тісно співпрацює з Конгресом в роботі над прийняттям законопроекту, який дозволить передати кошти для боротьби з коронавірусом владі штатів і округів. За словами президента, Конгрес може виділити на ці цілі в цілому 8,5 млрд доларів.

Раніше повідомлялося, що Федеральна резервна система США прийняла термінове рішення про зниження базової процентної ставки на 0,5 процентного пункту до 1-1,25% річних.

РБК-Україна писало, що рівень смертності серед тих, хто був заражений коронавірусом Covid-19 складає близько 3,4%.