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Вакцину від коронавірусу Pfizer почали чартерами доставляти по світу

Автор: Олександр Білоус

Вакцинація в США і Європі почнеться відразу ж після схвалення

Авіакомпанія United Airlines в п'ятницю, 27 листопада, почала виконувати чартерні рейси, щоб доставити дози вакцини від COVID-19 компанії Pfizer. Це необхідно для швидкого поширення, якщо вакцина буде схвалена регулюючими органами.

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Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на співрозмовників, знайомих із цим питанням.

За даними видання, компанія Pfizer планує зберігати перші партії вакцини на складах у штатах Мічиган і Вісконсін, а також у Бельгії і Німеччины.

Консультативний комітет CDC з практики імунізації 1 грудня проголосує за те, щоб рекомендувати FDA дозволити медичним працівникам та закладам довгострокового догляду бути першими двома групами, які отримають вакцини негайно.

Нагадаємо, компанії Biontech і Pfizer подали заявку в FDA на затвердження використання їх вакцини від коронавірусу 20 листопада.

Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) може дозволити застосування вакцини вже 10 грудня. У разі затвердження застосування вакцини може початися вже на наступний день.

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