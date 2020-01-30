Вакцину від коронавірусу можуть розробити за три місяці

Китайський епідеміолог Лі Ланцзюань заявив, що вчені можуть розробити вакцину від нового коронавірусу щонайменше за три місяці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Xinhua.

Крім того, він зазначив, що вченим вдалося з’ясувати, для яких штамів вірусу можна розробити вакцину.

"Нам вдалося виділити п'ять штамів вірусу, два з них підходять для створення вакцини", - заявив Лі Ланцзюань.

Нагадаємо, група дослідників в Гонконзі вже розробила вакцину проти китайського коронавірусу. Однак зазначається, що почати використання вакцини можна буде тільки після клінічних випробувань.

Крім того, у Сполучених Штатах створили онлайн-карту поширення китайської коронавіруса. Випадки захворювання вже підтверджені як мінімум в 12 країнах - Таїланд, Японія, Південна Корея, США, В'єтнам, Малайзія, Непал, Російська Федерація, Франція, Австралія, Швейцарія, Німеччина.

Додамо, що кількість хворих коронавірусом в Китаї станом на 30 січня досягла 7830 осіб, з яких 170 людей загинули.