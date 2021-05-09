Вакцинованим українцям дозволили  їздити на Кіпр без карантину і тестів

Туристам з 50 країн включно з Україною дозволили в’їжджати до Кіпру без вимоги самоізоляції чи здачі тесту на коронавірус. Для цього необхідно бути повністю вакцинованим від COVID-19.

Про це йдеться на сайті Cyprus Flight Pass.

В'їзд до Кіпру без обмежень дозволяється за умови повної вакцинації препаратами AstraZeneca, Pfizer / BioNTech, Moderna, "Спутник V" та Johnson & Johnson.

Туристи мають заповнити заявку на сайті Cyprus Flight Pass не пізніше як за 24 години до прибуття, а також завантажити туди сертифікат про вакцинацію, який видається їхньою країною.

Наголошується, що у разі необхідності подорожувальників можуть попрохати здати ПЛР-тест на коронавірус.