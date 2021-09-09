RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україні вакцинованим не потрібно самоізолюватися після контакту з хворим на COVID-19

Автор: Анастасія Рокитна

Вакциновані від коронавірусу в Україні не підлягають самоізоляції після контакту з зараженим коронавірусом. Таке рішення МОЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна.

За його словами, люди, які пройшли повний курс вакцинації не підлягають самоізоляції після контакту з хворим на COVID-19.

"Але у випадку появи симптомів, вони мають обовязково пройти тестування", - зазначив він.

COVID-19: нова хвиля. Як готується Україна?

Штам Дельта в Україні - який прогрес вакцинації Нова хвиля #COVID-19: чи можливі локдауни? Інфекційний контроль в лікарнях: що змінюється зараз? Яким буде навчальний рік: у класах чи дистанційно Ігор Кузін, заступник Міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України, в онлайн-інтерв’ю з медичним експертом ЮНІСЕФ Kateryna Bulavinova. Дякуємо за підтримку USAID Ukraine - USAID Україна.

Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Thursday, September 9, 2021

Нагадаємо, раніше у МОЗ повідомили, що більшість карантинних заходів у "жовтих", "помаранчевих" та "червоних" зонах не застосовуватимуться до тих, хто пройшов вакцинацію від COVID.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко закликав українців вакцинуватися від COVID-19. За його словами, коронавірус стає "пандемією невакцинованих".

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірусВакцинація