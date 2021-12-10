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Тільки для вакцинованих: у Будапешті відкрили різдвяні ярмарки

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Угорщина, П'ятниця 10 грудня 2021 13:31
Тільки для вакцинованих: у Будапешті відкрили різдвяні ярмарки Фото: у Будапешті відкрили різдвяні ярмарки для тих, хто має COVID-щеплення (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Традиційні різдвяні ярмарки відкрилися на головних площах столиці Угорщини Будапешта тільки для людей, вакцинованих від COVID-19. Вони залучили безліч туристів та місцевих жителів, незважаючи на те, що зараз Європа бореться із новою хвилею коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Перш ніж потрапити на святкові ярмарки, відвідувачі повинні пройти контрольно-пропускні пункти, де зобов'язані показати сертифікати про вакцинацію проти COVID-19 або довідку про одужання.

Відповідно до правил, люди можуть перебувати на ярмарках без масок. Вони потрібні лише у закритих приміщеннях.

Рік тому у Будапешті не було святкових вуличних свят Різдва, оскільки Угорщина перебувала під повною ізоляцією через вірус до появи вакцини від нього.

У період четвертої хвилі COVID-19 в Угорщині діють правила, що відвідувачі заходів із більш ніж 500 учасниками мають надати докази вакцинації або довідку про одужання від інфекції. Ресторани, магазини, торгові центри та школи відкриті для всіх.

Нагадаємо, в Данії хочуть скоротити дію COVID-сертифікату з одного року до семи місяців. Це рішення не стосуватиметься підлітків 15-17 років.

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