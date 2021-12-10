Тільки для вакцинованих: у Будапешті відкрили різдвяні ярмарки

Традиційні різдвяні ярмарки відкрилися на головних площах столиці Угорщини Будапешта тільки для людей, вакцинованих від COVID-19. Вони залучили безліч туристів та місцевих жителів, незважаючи на те, що зараз Європа бореться із новою хвилею коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Перш ніж потрапити на святкові ярмарки, відвідувачі повинні пройти контрольно-пропускні пункти, де зобов'язані показати сертифікати про вакцинацію проти COVID-19 або довідку про одужання.

Відповідно до правил, люди можуть перебувати на ярмарках без масок. Вони потрібні лише у закритих приміщеннях.

Рік тому у Будапешті не було святкових вуличних свят Різдва, оскільки Угорщина перебувала під повною ізоляцією через вірус до появи вакцини від нього.

У період четвертої хвилі COVID-19 в Угорщині діють правила, що відвідувачі заходів із більш ніж 500 учасниками мають надати докази вакцинації або довідку про одужання від інфекції. Ресторани, магазини, торгові центри та школи відкриті для всіх.