Вакцинували 90% дорослих: Малайзія відкриває кордони для подорожей

Як оголосив прем'єр-міністр країни Ісмаіл Сабрі Яакоб, уряд дозволив вакцинованим малайзійцям виїжджати за кордон без звернення за отриманням дозволу.

Він додав, що уряд готується до фази COVID-19, коли більше не буде жорстких обмежень, навіть якщо кількість випадків буде рости.

"Ми повинні привчати себе жити з COVID-19, тому що COVID-19 не може бути повністю знищений", - пояснив глава уряду.

Станом на суботу, з 32-мільйонного населення Малайзії майже 65%, зокрема діти від 12 до 17 років, були повністю вакциновані від коронавірусу. Загалом в країні підтвердили вже 2,3 млн випадків зараження.