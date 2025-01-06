Вакцины нет. Что известно о метапневмовирусе, который уже распространяется в мире

В Китае обнаружили значительную вспышку респираторного вируса HMPV, который преимущественно поражает детей в северных регионах. Сейчас случаи этого заболевания обнаружили и в Украине.

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Что такое HMPV

Метапневмовирус человека (HMPV) - это респираторный вирус, который вызывает симптомы, похожие на простуду и грипп. Хотя болезнь обычно протекает в легкой форме, она может привести к серьезным осложнениям, таким как пневмония, особенно у младенцев, пожилых людей и лиц с ослабленной иммунной системой.

Вирус не является новым, но привлек к себе внимание на фоне всплеска заболеваемости, особенно среди детей в возрасте до 14 лет на севере Китая.

Впервые обнаруженный в 2001 году, HMPV является одноцепочечным РНК-вирусом, который распространяется воздушно-капельным путем или через контакт с загрязненными поверхностями. Случаи заболевания ранее были выявлены в разных странах, в том числе в Великобритании.

Фото: метапневмовирус (Getty Images)

Его симптомы включают кашель, лихорадку, заложенность носа и усталость с инкубационным периодом от трех до шести дней. В отличие от COVID-19, вакцины или специфического противовирусного лечения от HMPV не существует; лечение заключается прежде всего в снятии симптомов.

Вспышка в Китае

В северных провинциях Китая этой зимой обнаружили резкий рост заболеваемости этим вирусом, идентифицированным как метапневмовирус человека (HMPV).

Вспышка произошла через пять лет после того, как мир впервые был предупрежден о появлении нового коронавируса в китайском Ухане, который впоследствии перерос в глобальную пандемию, приведшую к семи миллионам смертей.

Фото: метапневмовирус в Китае (Getty Images)

Китайские власти классифицируют ситуацию как типичную сезонную вспышку. Пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин заявила, что в этом году случаи HMPV менее многочисленны и менее тяжелые по сравнению с прошлым годом. Правительство внедряет активный мониторинг, в частности отслеживает случаи пневмонии неизвестного происхождения, и усиливает контроль в больницах, чтобы избежать повторения хаоса начала пандемии COVID-19.

Ситуация в соседних странах

В то же время Тайвань предупредил граждан, что вирус HMPV представляет наибольшую опасность для детей, пожилых людей и лиц с хроническими болезнями, а Камбоджа призывает граждан соблюдать меры профилактики.

В Индии официальные лица отмечают, что HMPV подобен другим сезонным респираторным вирусам, призывая граждан к спокойствию. Однако в индийском Бенгалуре был обнаружен вирус у восьмимесячного ребенка, который продолжает лечение на стационаре, и трехмесячного ребенка, которого уже выписали из больницы.

Фото: метапневмовирус в Китае (Getty Images)

Ситуация с вирусом HMPV в Украине

По данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ), с начала сезона в Украине официально подтверждено 13 случаев HMPV, однако реальное количество заражений, вероятно, значительно больше.

При этом ЦОЗ отмечает, что ситуация с метапневмовирусом в Украине является рутинной и полностью контролируемой.

Вместе с тем, врач-инфекционист и внештатный специалист Министерства здравоохранения Украины по инфекционным болезням Ольга Голубовская отметила, что HMPV может вызвать как легкие респираторные симптомы, так и тяжелые формы с развитием дыхательной недостаточности. Вирус передается воздушно-капельным путем, причем эпизоды заболевания могут повторяться в течение всей жизни.

При этом она добавила, что изменение иммунного ландшафта после пандемии COVID-19 и длительных локдаунов привело к снижению иммунной устойчивости к привычным возбудителям, что объясняет рост случаев респираторных инфекций.

Фото: Ситуация с вирусом HMPV в Украине (УНИАН)

Врачи отмечают важность соблюдения простых правил гигиены, которые известны нам с детства. Регулярное мытье рук с мылом, избегание контактов с больными, соблюдение этикета кашля (прикрывать рот салфеткой или сгибом локтя), проветривание помещений и влажная уборка помогают уменьшить риск инфицирования.

В случае заболевания медики призывают не паниковать и действовать своевременно. Если появляются симптомы респираторного заболевания, стоит подтвердить диагноз, проведя тестирование на грипп, COVID-19 или метапневмовирус, особенно если речь идет о группе риска. Кроме того, важно контролировать уровень кислорода в крови с помощью пульсоксиметра и своевременно обращаться к врачу при ухудшении состояния.

Для профилактики инфекций врачи рекомендуют избегать контактов с больными, поддерживать чистоту в помещениях, укреплять иммунитет и своевременно лечить хронические заболевания.

Фото: Ситуация с вирусом HMPV в Украине (Getty Images)

Отдельное внимание стоит уделить витамину D, который играет ключевую роль в поддержке иммунной системы. Прием этого витамина должен быть согласован со специалистом. Особенно внимательными к здоровью следует быть людям из групп риска: детям, пожилым людям и тем, кто имеет ослабленный иммунитет.

HMPV, хоть и способствует увеличению количества респираторных инфекций, не является новым вирусом и не представляет угрозы пандемии. Сезонные вспышки этого заболевания вполне типичны, особенно в условиях повторного контакта населения с патогенами после локдаунов, вызванных COVID-19.