RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Вакцинацію підтримали релігійні лідери: їм роблять щеплення в прямому ефірі

Автор: РБК-Україна

Вакцинацію в Україні підтримали релігійні лідери. Сьогодні їм роблять щеплення від COVID в прямому ефірі.

Вакцинація релігійних лідерів транслюється у Facebook Міністерства охорони здоров'я.

Повідомляється, що щеплення отримають верховний архиєпископ Києво-Галицький, глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук), архімандрит Михайлівського Золотоверхого монастиря Лаврентій (ПЦУ), представник Федерації єврейських громад у Києві Леонід Барац. Також вакцинують представника Іудейської громади руху Хабад Любавич в Україні Бориса Стругацького.

Крім того, в прямому ефірі щеплення отримають п'ятеро українських лікарів і керівник відділу з питань релігій Секретаріату Кабінету міністрів України Андрій Юраш.

Нагадаємо, раніше Православна церква Україна заявила, що немає ніяких заперечень щодо вакцинації в цілому як медичної процедури. Церква підкреслила, що вакцинація не суперечить ані заповідям, ані основам християнської віри.

Детальніше про процедуру вакцинації в Україні читайте в матеріалі "Особистий досвід. Як в Україні вакцинують від COVID-19 і що відбувається після щеплення".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України церковьрелигиявакцинація
Читайте також
В Україні виробників вакцин можуть звільнити від відповідальності за наслідки щеплень
Прогноз погоди