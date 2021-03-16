Вакцинацію підтримали релігійні лідери: їм роблять щеплення в прямому ефірі

Вакцинацію в Україні підтримали релігійні лідери. Сьогодні їм роблять щеплення від COVID в прямому ефірі.

Крім того, в прямому ефірі щеплення отримають п'ятеро українських лікарів і керівник відділу з питань релігій Секретаріату Кабінету міністрів України Андрій Юраш.

Повідомляється, що щеплення отримають верховний архиєпископ Києво-Галицький, глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук), архімандрит Михайлівського Золотоверхого монастиря Лаврентій (ПЦУ), представник Федерації єврейських громад у Києві Леонід Барац. Також вакцинують представника Іудейської громади руху Хабад Любавич в Україні Бориса Стругацького.

Нагадаємо, раніше Православна церква Україна заявила, що немає ніяких заперечень щодо вакцинації в цілому як медичної процедури. Церква підкреслила, що вакцинація не суперечить ані заповідям, ані основам християнської віри.

Детальніше про процедуру вакцинації в Україні читайте в матеріалі "Особистий досвід. Як в Україні вакцинують від COVID-19 і що відбувається після щеплення".