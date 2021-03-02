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На вакцинацію від COVID записалися понад 45 тисяч українців

Автор: Юлія Струк

Міністерство цифрової трансформації повідомляє, що на вакцинацію від COVID записалися понад 45 тисяч українців. Громадяни можуть зареєструватися онлайн без черг та зайвих папірців.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства цифрової трансформації.

"Станом на сьогодні вже понад 45 тисяч українців записалися до листа очікування вакцинації від COVID-19. У застосунку Дія - 39 153, а на порталі Дія - 5 344 людини", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, вранці міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що станом на 1 березня на вакцинацію в Україні записалися понад 44 000 осіб. Найактивніше люди записуються в чергу через мобільний додаток "Дія".

Як писало РБК-Україна, раніше глава МОЗ пояснив низькі показники вакцинації від COVID на першому етапі тим, що медики відмовляються робити щеплення, оскільки недавно перехворіли й мають антитіла. Крім того, частина медиків не хоче вакцинуватись через особисті погляди.

Також раніше стало відомо, чому дозволили позачергову вакцинацію громадських діячів.

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