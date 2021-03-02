Міністерство цифрової трансформації повідомляє, що на вакцинацію від COVID записалися понад 45 тисяч українців. Громадяни можуть зареєструватися онлайн без черг та зайвих папірців.

"Станом на сьогодні вже понад 45 тисяч українців записалися до листа очікування вакцинації від COVID-19. У застосунку Дія - 39 153, а на порталі Дія - 5 344 людини", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, вранці міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що станом на 1 березня на вакцинацію в Україні записалися понад 44 000 осіб. Найактивніше люди записуються в чергу через мобільний додаток "Дія".

Як писало РБК-Україна, раніше глава МОЗ пояснив низькі показники вакцинації від COVID на першому етапі тим, що медики відмовляються робити щеплення, оскільки недавно перехворіли й мають антитіла. Крім того, частина медиків не хоче вакцинуватись через особисті погляди.

Також раніше стало відомо, чому дозволили позачергову вакцинацію громадських діячів.