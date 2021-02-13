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На вакцинацію від COVID-19 записалися майже 60 тисяч українських медиків

Новость на русском → Київ, Субота 13 лютого 2021 14:52
На вакцинацію від COVID-19 записалися майже 60 тисяч українських медиків Фото: Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

На вакцинацію від коронавірусу вже записалися 58 тисяч осіб. Це персонал ковідних лікарень і члени бригад екстреної медичної допомоги, які виїжджають до ковідних хворих.

Про це на зустрічі з журналістами розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, всі залишки доз із перших поставок будуть відправлені військовим, іншим лікарям первинної медичної допомоги тощо.

Нагадаємо, Україна вже наступного тижня має отримати першу партію вакцини від COVID. Це буде препарат британсько-шведської компанії AstraZeneca, вакцинація стартує одразу наступного дня.

Відзначимо, за даними міжнародного опитування Gallup International, дві третини українців (65%) готові робити щеплення проти коронавірусу, якщо вакцина буде загальнодоступною і буде вважатися безпечною і ефективною. Відмовляються це робити 30% населення.

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