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Вакцинація або "за власний рахунок". Українців вже завтра почнуть відсторонювати від роботи: список професій

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Київ, Неділя 07 листопада 2021 11:59
Вакцинація або "за власний рахунок". Українців вже завтра почнуть відсторонювати від роботи: список професій Фото: невакцинованих українців завтра почнуть відсторонювати від роботи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Невакцинованих українців вже завтра почнуть відсторонювати від роботи. Норма почне діяти з 8 листопада 2021 року.

Відповідне рішення прийняв Кабмін, повідомляє РБК-Україна.

Документом доручається керівникам державних органів, керівникам підприємств, установ та організацій забезпечити відсторонення від роботи (виконання робіт) працівників та державних службовців, обов’язковість профілактичних щеплень проти СOVID-19 яких визначена переліком та які відмовляються або ухиляються від проведення таких обов’язкових профілактичних щеплень проти СOVID-19.

Це не стосується, тих осіб, які мають абсолютні протипоказання до проведення таких профілактичних щеплень проти СOVID-19 та надали медичний висновок про наявність протипоказань до вакцинації проти СOVID-19, виданий закладом охорони здоров’я.

Щеплення повинні зробити співробітники:

  • працівників центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів,
  • місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;
  • закладів вищої, післявузівської, професійної, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціальної освіти та закладів незалежно від типу та форми власності.

Відсторонення працівників та державних службовців здійснюється шляхом видання наказу або розпорядження керівника державного органу (державної служби) або підприємства, установи, організації з обов’язковим доведенням його до відома особам, які відсторонюються.

Крім того, МОЗ підготувало доповнення до переліку професій для обов'язкової вакцинації. Цей наказ поки не набув чинності. Пропонується доповнити перелік працівниками:

  • підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;
  • закладів та закладів, що надають соціальні послуги закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів;
  • підприємств, установ та організацій, включених до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 4 березня 2015 року № 83.
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