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Вакцинація в Україні: добова динаміка зросла в кілька разів

Автор: РБК-Україна

Вакцинація в Україні за минулий день прискорилася, і за 15 березня щеплення від COVID отримали майже 9 000 осіб. За день до цього вакцинували трохи більше 2 000 українців.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я у Telegram.

Повідомляється, що вчора щеплення від COVID отримали 8 928 осіб. Загалом з початку вакцинації в Україні прищепили 62 083 особи.

Вакцинацію проводять 193 мобільні бригади з імунізації. А до листа очікування на щеплення записалися понад 265 000 українців.

Фото: статистика вакцинації в Україні (t.me/mozofficial)

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що планується вихід на показник в 5 млн щеплень від COVID на місяць. Проте потенційно цей показник може бути і вдвічі вище, але все впирається в кількість отриманих вакцин. Тобто з новими поставками темпи вакцинації будуть прискорюватися ще більше.

При цьому, за словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, з нинішніми обсягами можуть вийти на показник 14 тисяч щеплених на день. Він також зазначив, що обговорював з представниками місцевої влади прискорення вакцинальної кампанії.

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