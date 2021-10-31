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Вакцинація в Україні: за добу щепились майже 178 тисяч людей

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Київ, Неділя 31 жовтня 2021 09:10
Вакцинація в Україні: за добу щепились майже 178 тисяч людей Фото: в Україні триває вакцинальна кампанія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу вакцинувались від коронавірусу 177 765 людей. Одну дозу вакцини отримала 133 251 людина.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Статистика за добу

За добу зробили щеплення 177 765 людей:

  • одну дозу - 133 251 людина,
  • повністю вакцинувались - 44 514 людей.

Загальна статистика

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 156 229 людей, з них отримали одну дозу - 10 156 227 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 7 421 546 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 17 577 773 щеплення.

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