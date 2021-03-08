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Вакцинація в Україні: за добу прищепили ще майже тисячу осіб

Автор: РБК-Україна

Вакцинація в Україні триває і на вихідних, за минулу добу щеплення отримали майже 1 000 осіб. Загальна кількість вакцинованих наближається до 18 000.

Про це повідомляє Telegram-канал "Коронавірус_інфо".

Повідомляється, що 910 осіб отримали вакцину від COVID-19 за минулу добу. З початку кампанії першою дозою вакциновано 17 947 українців.

Число щеплень, зроблених в регіонах за останню добу:

  • Вінницька область - 10 щеплень;
  • Волинська область - 20 щеплень;
  • Дніпропетровська область - 40 щеплень;
  • Донецька область - 240 щеплень;
  • Закарпатська область - 10 щеплень;
  • Запорізька область - 10 щеплень;
  • Київська область - 60 щеплень;
  • Луганська область - 180 щеплень;
  • Львівська область - 90 щеплень;
  • Одеська область - 40 щеплень;
  • Полтавська область - 30 щеплень;
  • Тернопільська область - 40 щеплень;
  • Харківська область - 50 щеплень;
  • Хмельницька область - 30 щеплень;
  • Чернівецька область - 20 щеплень;
  • Черкаська область - 40 щеплень.

Нагадаємо, раніше в Австрії призупинили вакцинацію від COVID-19 конкретною партією вакцини компанії AstraZeneca після того, як після щеплення померла людина. Зокрема, 49-річна жінка померла в результаті важких порушень згортання крові. У ще однієї пацієнтки розвинулася тромбоемболія легеневої артерії.

У той же час США збільшують темпи вакцинації, зараз там вакцинують від 2 мільйонів осіб на день.

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