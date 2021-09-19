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Вакцинація в Україні: одну дозу зробили більше 6 млн людей

Автор: Анастасія Рокитна

У МОЗ повідомили, скільки українців зробили щеплення від коронавірусу. Щеплення від COVID-19 хоча б однією дозою зробили 6,2 млн людей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

58 605 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу. Одну дозу отримали 34 743 людини, повністю імунізовані - 23 862 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 282 898 людей, з них отримали одну дозу - 6 282 896 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 5 137 923 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 11 420 819 щеплень.

Протягом доби працювали:

  • 433 мобільні бригади,
  • 1 649 пунктів щеплення;
  • 357 центрів вакцинації.

Нагадаємо, в Україні виявили за минулу добу 3983 нових випадки коронавірусу.

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