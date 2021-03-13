Вакцинація в Україні: у МОЗ назвали побічні ефекти від Covishield

Міністерство охорони здоров'я дало роз'яснення щодо протипоказань до вакцинації від коронавірусу та можливих реакцій на індійську вакцину Covishield, яку використовують в Україні. У відомстві нагадали, що перед вакцинацією має бути проведений медичний огляд.
У відомстві нагадали, що пацієнт перед щепленням має повідомити лікарю про алергічні реакції організму.
Протипоказання до вакцинації
Важка алергічна реакція на попередню дозу вакцини.
Гіперчутливість до одного з компонентів вакцини (дізнатися склад вакцини можна у медичних працівників, які проводять вакцинацію);
Гостре захворювання (температура тіла вище 38,5 градусів).
"Незначні інфекції, наприклад, застуда або субфебрильна температура, не мають затримувати вакцинацію", - наголошується в повідомленні.
Почервоніння, біль, набряк у місці ін'єкції;
Лихоманка або озноб;
Головний біль, біль у м'язах або суглобах;
Збільшені лімфатичні вузли;
Нудота, стомлюваність, безсоння.
Нагадаємо, в чергу на COVID-вакцинацію записалися понад 241 тисячі українців. Такі дані станом на 12 березня 2021 року.
Як повідомляло РБК-Україна, вакцинація в державі розпочалася 24 лютого, в її рамках використовується препарат Covishield індійського виробництва, виготовленого за ліцензією AstraZeneca. Закуплена партія об'ємом 500 тисяч доз має піти на вакцинацію близько 250 тисяч українців.
Зазначимо, термін придатності вакцини Covishield, яка застосовується при вакцинації в Україні від COVID, закінчується у червні.