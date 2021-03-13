Вакцинація в Україні: у МОЗ назвали побічні ефекти від Covishield

У відомстві нагадали, що пацієнт перед щепленням має повідомити лікарю про алергічні реакції організму.

Протипоказання до вакцинації

Важка алергічна реакція на попередню дозу вакцини.

Гіперчутливість до одного з компонентів вакцини (дізнатися склад вакцини можна у медичних працівників, які проводять вакцинацію);

Гостре захворювання (температура тіла вище 38,5 градусів).

"Незначні інфекції, наприклад, застуда або субфебрильна температура, не мають затримувати вакцинацію", - наголошується в повідомленні.

Можливі реакції на вакцину

Почервоніння, біль, набряк у місці ін'єкції;

Лихоманка або озноб;

Головний біль, біль у м'язах або суглобах;

Збільшені лімфатичні вузли;

Нудота, стомлюваність, безсоння.

"Вакцинація від COVID-19 допоможе вам виробити імунітет до вірусу. Після введення вакцини організм певним чином формує імунну відповідь, яка захистить від важкого перебігу та ускладнень від хвороби. Всі препарати, включаючи вакцини, мають свої ризики. Зазвичай, будь-які побічні ефекти незначні та можуть тривати лише кілька днів. Люди, яким проведено щеплення, протягом 30 хвилин після щеплення обов'язково мають залишатися в медичній установі на випадок виникнення алергічних реакцій", - йдеться в повідомленні.