RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Вакцинація в Україні: добова динаміка впала більш ніж удвічі

Автор: РБК-Україна

За минулу добу істотно знизилася динаміка вакцинації в Україні від коронавірусу. Вчора щеплення отримали в 2,5 рази менше людей, ніж днем раніше.

Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу "Коронавірус_інфо".

Повідомляється, що 13 березня щеплення отримали 3 596 осіб. Притому, що ще днем раніше вакцинували понад 9 000 осіб.

Загалом з початку кампанії першу дозу вакцини отримали 51 137 осіб.

За минулу добу найбільшу кількість щеплених зафіксовано в Луганській області (370), за весь період прищепної кампанії найбільша кількість щеплених в Донецькій області (4 784), найменша - у Чернігівській області (926 щеплень).

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що темпи вакцинації в Україні були невисокими через вихідні дні та у зв'язку зі святами. На його думку, про динаміку варто говорити хоча б через два місяці після її початку. Крім того, Ляшко підкреслив, що темпи прищепної кампанії в Україні порівнянні з Францією.

Зазначимо, вакцинація триває вже більше двох тижнів, і президент Володимир Зеленський вимагав не зупиняти її на вихідні та свята.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України вакцинаціяCOVID-19Коронавірус
Читайте також
На акціях проти карантину в Дрездені постраждали 12 поліцейських
Прогноз погоди