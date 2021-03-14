Вакцинація в Україні: добова динаміка впала більш ніж удвічі

За минулу добу істотно знизилася динаміка вакцинації в Україні від коронавірусу. Вчора щеплення отримали в 2,5 рази менше людей, ніж днем раніше.

За минулу добу найбільшу кількість щеплених зафіксовано в Луганській області (370), за весь період прищепної кампанії найбільша кількість щеплених в Донецькій області (4 784), найменша - у Чернігівській області (926 щеплень).

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що темпи вакцинації в Україні були невисокими через вихідні дні та у зв'язку зі святами. На його думку, про динаміку варто говорити хоча б через два місяці після її початку. Крім того, Ляшко підкреслив, що темпи прищепної кампанії в Україні порівнянні з Францією.

Зазначимо, вакцинація триває вже більше двох тижнів, і президент Володимир Зеленський вимагав не зупиняти її на вихідні та свята.