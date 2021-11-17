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Вакцинація в Україні. 40% дорослих українців отримали першу дозу: в яких областях найбільше

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні 40% дорослих українців отримали хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу. У місті Києві вже досягнули позначки 50% мешканців столиці з двома дозами.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву голови МОЗ Віктора Ляшка на брифінгу.

"Станом на сьогодні принаймні першу дозу вакцини вже отримали 40% українців віком від 18 років", - повідомив він.

Разом з Україною 40% позначку перетнули 8 областей та місто Київ. У місті Києві вже досягнули позначки 50% мешканців столиці, які повністю завершили курс вакцинації, зазначив Ляшко.

Нагадаємо, в Україні з початку вакцинальної кампанії від коронавірусу повністю щепилися більше ніж 9 млн громадян.

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Вакцинація