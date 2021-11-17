Вакцинація в Україні. 40% дорослих українців отримали першу дозу: в яких областях найбільше

В Україні 40% дорослих українців отримали хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу. У місті Києві вже досягнули позначки 50% мешканців столиці з двома дозами.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву голови МОЗ Віктора Ляшка на брифінгу.

"Станом на сьогодні принаймні першу дозу вакцини вже отримали 40% українців віком від 18 років", - повідомив він.

Разом з Україною 40% позначку перетнули 8 областей та місто Київ. У місті Києві вже досягнули позначки 50% мешканців столиці, які повністю завершили курс вакцинації, зазначив Ляшко.