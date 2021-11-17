ru ua
Ср, 17 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Вакцинація в Україні. 40% дорослих українців отримали першу дозу: в яких областях найбільше

Новость на русском →
Київ, Середа 17 листопада 2021 10:34
Вакцинація в Україні. 40% дорослих українців отримали першу дозу: в яких областях найбільше Фото: 40% дорослих українців отримали першу дозу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні 40% дорослих українців отримали хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу. У місті Києві вже досягнули позначки 50% мешканців столиці з двома дозами.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву голови МОЗ Віктора Ляшка на брифінгу.

"Станом на сьогодні принаймні першу дозу вакцини вже отримали 40% українців віком від 18 років", - повідомив він.

Разом з Україною 40% позначку перетнули 8 областей та місто Київ. У місті Києві вже досягнули позначки 50% мешканців столиці, які повністю завершили курс вакцинації, зазначив Ляшко.

Нагадаємо, в Україні з початку вакцинальної кампанії від коронавірусу повністю щепилися більше ніж 9 млн громадян.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцинація
NEWS
Проїзний майже за 3000 гривень: нові тарифи на транспорт у Києві з 1 січня
Проїзний майже за 3000 гривень: нові тарифи на транспорт у Києві з 1 січня
DAILY
Розділ майна. На яких умовах Коломойський піде з "Укрнафти"
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Розділ майна. На яких умовах Коломойський піде з "Укрнафти"