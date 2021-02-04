Вакцинація або тестування: у Литві назвали умови роботи для вчителів

Вчителі Литви мають щепитися від коронавірусу, щоб продовжити працювати в школах. У разі відмови від вакцинації їм треба буде здавати ПЛР-тест кожні 10 днів.

Про це повідомляє Delfi.

Представник міністерства освіти Тімас Даукантас заявив, що в разі відмови від обох процедур, вчителів будуть усувати від роботи та не виплачувати зарплату до тих пір, поки не буде виконано вимогу або педагог не піде на інше місце роботи.

"Педагоги можуть прищепитися, але ніде не сказано, що це вони повинні робити в обов'язковому порядку. Ми сподіваємося, що вчителі вчинять розумно, оцінять положення, і зроблять щеплення", – сказав Тимас Даукантас.

У понеділок повідомлялося, що у Литві підтвердили зараження новим "британським" штамом коронавірусу. Мутований штам виявили у мешканки Вільнюса.

Також наприкінці січня уряд Литви прийняло рішення продовжити обмежувальні заходи за COVID. Карантин буде діяти щонайменше до 28 лютого.