Вакцинація, робочі місця і клімат: Байден розповів, як змінив США за сто днів

Байден позначив пріоритети своєї адміністрації до кінця першого року свого перебування на посаді і представив звіт про вже виконану ним роботу.

Він відзначив перші видимі результати, в першу чергу в області вакцинації та боротьби з пандемією коронавірусу. За словами Байдена, за перші сто днів його президентства американці отримали понад 220 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.

У своєму виступі президент зазначив, що в даний час право зробити щеплення надано всім американцям у віці від 16 років.

"Коли я був приведений до присяги, тільки 1% літніх жителів США пройшли повну вакцинацію. Через 100 днів - майже 70% літніх повністю захищені від коронавірусу. Більша частина дорослих жителів США зробила хоча б один укол вакцини", - додав він.

Як сказав глава Білого дому, сто днів пройшло з того моменту, як він прийняв присягу, успадкувавши країну, що знаходиться в кризі, пережила найстрашнішу пандемію за останні сто років, найгірша економічна криза з часів Великої депресії і переживши найпотужнішу атаку на американську демократію з часів Громадянської війни.

"Тепер, всього через сто днів. я можу доповісти нації, що Америка знову встає на ноги, перетворюючи небезпеки в нові можливості, звертаючи кризу в перспективи, невдачі - в нашу силу", - сказав Байден.

За словами глави держави, за перші сто днів його президентства в економіці було створено понад 1,3 мільйона робочих місць - це рекордні показники.

"За оцінкою Міжнародного валютного фонду, цього року наша економіка зросте більш ніж на 6%. Це будуть найвищі темпи економічного зростання в цій країні майже за чотири десятиліття. Америка рухається вперед, і ми не можемо зупинятися. Ми змагаємося з Китаєм та іншими країнами. Ми маємо зробити більше, ніж просто відновитися. Ми маємо відновити нашу країну так, що вона буде ще краще, ніж вона в минулому", - підкреслив Байден.

Президент окремо зупинився на пропонованому його адміністрацією плані, який дозволить створити мільйони добре оплачуваних робочих місць.

"За оцінками незалежних експертів, американський план створення робочих місць на довгі роки додасть мільйони робочих місць і трильйони доларів у вигляді економічного зростання. Це добре оплачувана робота, яку не можна вивезти за кордон. Майже 90% робочих місць, створених в рамках американського плану зайнятості для будівництва інфраструктури, не вимагають вищої освіти", - підкреслив Джо Байден.

За словами президента, новий пакет інвестицій у створення інфраструктури і робочих місць обійдеться в суму близько 4 трильйонів доларів, що приблизно дорівнює річному федеральному бюджету США.