Вакцинація в ООС: менше 20% військових погодилися на щеплення

Як розповів Олим, станом на 4 березня щеплення від коронавірусу отримали 772 людини зі складу Об'єднаних сил.

"На цей час 884 особи провакциновані, з них у зоні ООС провакциновані 772 людини - це 12% з тих 7 тисяч людей, які дали згоду на вакцинування", - сказав він.

Головний епідеміолог ЗСУ додав, що відмови від щеплення серед військових можуть бути пов'язані з політизуванням вакцинальної кампанії.

"Є відмови серед бійців. Я вважаю, що така ситуація склалася внаслідок політизування вакцинальної кампанії. Якщо взяти від кількості військовослужбовців у зоні ООС, то з 40 тисяч лише 7 тисяч дали згоду", - пояснив Олим.