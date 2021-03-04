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Вакцинація в ООС: менше 20% військових погодилися на щеплення

Автор: Дмитро Левицький

Головний епідеміолог Збройних сил України Микола Олим розповів, як проходить COVID-вакцинація військовослужбовців в зоні операції Об'єднаних сил. За його словами, на щеплення погодилися всього 7 тисяч солдатів із 40 тисяч особового складу ООС.

Про це йшлося в ефірі каналу "Україна 24".

Як розповів Олим, станом на 4 березня щеплення від коронавірусу отримали 772 людини зі складу Об'єднаних сил.

"На цей час 884 особи провакциновані, з них у зоні ООС провакциновані 772 людини - це 12% з тих 7 тисяч людей, які дали згоду на вакцинування", - сказав він.

Головний епідеміолог ЗСУ додав, що відмови від щеплення серед військових можуть бути пов'язані з політизуванням вакцинальної кампанії.

"Є відмови серед бійців. Я вважаю, що така ситуація склалася внаслідок політизування вакцинальної кампанії. Якщо взяти від кількості військовослужбовців у зоні ООС, то з 40 тисяч лише 7 тисяч дали згоду", - пояснив Олим.

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу військовослужбовців ООС почалася 25 лютого.

Додамо, станом на 4 березня першу дозу вакцини від коронавірусу вже отримали майже 10 тисяч українців.

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Новини України ДонбасвакцинаціяООСКоронавірус
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