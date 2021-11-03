Вакцинація - надійний спосіб повернути країну до нормального життя, - "Удар"

"Життя людини - найвища цінність. А вакцинація - надійний спосіб зберегти тисячі життів та повернути країну до нормального життя. Кожен свідомий українець має без злості та нетерпимості просити рідних і близьких вакцинуватися. За даними ВООЗ, вакцинація 70% населення дозволить виробити колективний імунітет та зупинити епідемію. Саме тому "УДАР Віталія Кличка" просить українців вакцинуватися", - йдеться в заяві.

В "УДАРі" наводять приклади Моршина, де провакциновано понад 75% населення міста, та Липецької громади на Харківщині, де щеплення зробили 94% дорослого населення. У цих населених пунктах сьогодні мізерна кількість госпіталізацій та випадків захворюваності.

Українці не хочуть робити щеплення, бо не довіряють владі, вважають в партії.

"У нашій країні вже є кейси успішних вакцинальних кампаній на місцевому рівні, які доводять, що вакцинація здатна зупинити хвилю захворюваності та вберегти життя людей. Проте загальний рівень вакцинації в Україні - лише 18%. І це результат недовіри українців до влади. Тому в Україні фіксуються нові антирекорди захворюваності та смертей українців від COVID-19", - заявляють в "УДАРі".

Експерти "УДАРу Віталія Кличка" переконані, що саме заохочування до вакцинації, система преференцій для вакцинованих громадян, а не примус, мають стати основою ефективної кампанії у подоланні епідемії. Роз’яснення та заходи стимулювання діють набагато ефективніше, ніж залякування та погрози. Українці не винні, що стали жертвами неефективних дій влади, йдеться в заяві.

"УДАР Віталія Кличка" запропонував антикризовий план протидії епідемії коронавірусу в Україні, в якому важливе місце посідає продумана та ефективна кампанія з вакцинації. З просвітницькою складовою, чітким календарним планом щеплень, розширенням відповідної інфраструктури та створенням "зелених коридорів" для бажаючих вакцинуватися. Згідно з цим планом, до кінця року принаймні першою дозою вакцини має бути вакциновано 50% населення країни, а до початку весни - не менше 70%.

"Ефективна та позитивна кампанія з вакцинації в Україні може стати важливим кроком на шляху до відновлення довіри українців до влади. А довіра людей дуже важлива, якщо ми хочемо побудувати розвинену, сильну державу. Вакцинуйся! Збережи життя - вилікуй країну!" - закликають в "УДАРі".