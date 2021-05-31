Вакцинація на МВЦ, святкування Дня Києва, перемога "Челсі" в Лізі чемпіонів: новини за вихідні

В Києві відкрився центр вакцинації від коронавируса в Міжнародному виставковому центрі, столиця відзначила День Києва, "Челсі" став переможцем Ліги чемпіонів. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 29-30 травня, - в матеріалі РБК-Україна.

Україна в червні отримає понад 1 млн доз вакцин від COVID. Ляшко розповів яких

Україна в червні отримає понад мільйон доз вакцин від COVID. Очікуються поставки від компаній Pfizer і AstraZeneca.Про це на зустрічі з журналістами заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, до кінця червня в Україні буде мінімум 3,7 млн доз вакцин від COVID-19 - разом з тими, які вже прибули. З цієї кількості - 1,5 млн доз вакцини компанії Sinovac (Coronovac).

Також Ляшко заявив, що на літній період карантинні обмеження можуть послабити. За його словами, вже є "карантинна втома".

Протасевича доправили в СІЗО КДБ у Мінську

Одного з засновників Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича перевели до СІЗО КДБ у Мінську. Там також знаходиться його дівчина, росіянка Софія Сапега, затримана разом з ним 23 травня після примусової посадки літака Ryanair.

Про це повідомив батько опозиціонера Дмитро Протасевич. Батько журналіста сумнівається у тому, що його син "бадьорий та веселий", як Роман нібито повідомив своєму адвокатові на першій зустрічі, що відбулася у четвер. Також батько Романа впевнений, що білоруські силовики катували сина після затримання.

Тим часом 29 травня у низці міст Європи пройшли акції солідарності з Білоруссю. Учасники пікетів вийшли з біло-червоно-білими (БЧБ) прапорами, які нинішня влада Білорусі назвала забороненою символікою.

Лабораторне походження коронавірусу допустили в розвідці Британії, - Sunday Times

У розвідці Британії заявили, що коронавірус COVID-19 може мати лабораторне походження. Втім, це потрібно перевіряти. Про це повідомила газета The Sunday Times з посиланням на джерела в спецслужбах Британії.

Зазначається, що в розвідці Сполученого Королівства по-новому поглянули на дані вчених, після чого визнали, що версія про створення вірусу SARS-Cov-2 китайськими вірусологами в Ухані є правдоподібною.

У Єкатеринбурзі екс-поліцейський відкрив стрілянину по перехожих: поранено дитину

У російському Єкатеринбурзі п'яний чоловік, колишній поліцейський, відкрив стрілянину по силовиках і перехожих. За словами очевидців, постраждали двоє осіб, один з них співробітник Росгвардії, друга - дитина: дівчинці куля потрапила в живіт.

Пізніше спецназ штурмом взяв квартиру та затримав чоловіка. В ході операції застосовувалися світлошумові гранати.

Гігантську чергу на вакцинацію від COVID-19 у Києві показали з висоти пташиного польоту

29 травня в Києві відкрився центр вакцинації від коронавірусу в Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті, 15. Охочих отримати щеплення від COVID-19 настільки багато, що гігантська черга вишикувалася на вулиці.

Вже вранці, 29 травня в МВЦ зібралося кілька сотень людей, а в неділю люди по кілька годин стояли на вулиці, намагаючись дотримуватися соціальної дистанції.

День Києва: як святкують сьогодні і 30 років тому (фото)

30 травня в столицы відзначили День Києва. До свята організували традиційний Пробіг під каштанами, через який перекрили низку вулиць. На річковому вокзалі стартувала вітрильна регата, а на території заповідника Софія Київська пройшли всеукраїнські змагання зі спортивного орієнтування Кубок Столиці.

Фото з свята цього року, і як вшановували столицю 30 років тому - дивіться і читайте в нашому матеріалі.

Потужна злива затопила Житомир: люди катаються вулицями на надувному матраці і водному мотоциклі

Сьогодні, 30 травня, в Житомирі пройшла потужна злива, після якої вулиці перетворилися на справжні річки. Деякі місцеві жителі не стали засмучуватися і знайшли незвичайний спосіб пересування по місту. Води було по коліно, і хтось плавав на надувному матраці, а хтось і зовсім прокотився вулицями на водному мотоциклі.

Непрохідними стали вулиця Вітрука, Вільский шлях, проспект Незалежності, перехрестя вулиць Грушевського та Покровської, вулиця Перемоги. Фото і відео затоплених вулиць поширювали в соціальних мережах.

"Челсі" - переможець Ліги чемпіонів, мінімально обігравши "Ман Сіті"

"Челсі" обіграло "Манчестер Сіті" і стало переможцем Ліги чемпіонів сезону 2020-2021. Єдиний гол під кінець першої половини забив Кай Хаверц-1: 0.

Детальніше про матч - в матеріалі РБК-Україна.

Затяжні дощі та весняні градуси: синоптики ошелешили прогнозом на червень

Погода в червні в Україні буде досить помірна і періодично непогожа. Синоптики прогнозують невелике підвищення температури з хвилями похолодання і дуже багато дощів.

Детальніше про те, яка погода чекає українців у червні 2021, читайте в матеріалі Styler.