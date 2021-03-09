Вакцинація, а не локдаун: Зеленський назвав вихід з нинішньої ситуації з COVID

Президент Володимир Зеленський вважає, що виходом з нинішньої ситуації з COVID повинна стати вакцинація в Україні , а не черговий локдаун. При цьому спочатку необхідно вакцинувати медиків, які знаходяться на передовій боротьби з коронавірусом.

Про це він заявив на селекторній нараді з представниками уряду, передає сайт президента .

"Ми наближаємося до середини березня і повинні надати більше можливостей людям отримати перші дози вакцини, особливо якщо вони працюють на передовій боротьби з коронавірусом", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що процес вакцинації в Україні вже йде не за планом. Очікувалося, що до кінця минулого тижня будуть прищеплювати по 10 000 осіб на день, але поки вийшли тільки на показник у 3 000.

Також повідомлялося, що з 1 березня запустили попередній запис на вакцинацію через портал "Дія" або контакт-центр Міністерства охорони здоров'я. При цьому запис підв'язано під поставку вакцин.