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Вакцинація, а не локдаун: Зеленський назвав вихід з нинішньої ситуації з COVID

Автор: РБК-Україна

Президент Володимир Зеленський вважає, що виходом з нинішньої ситуації з COVID повинна стати вакцинація в Україні, а не черговий локдаун. При цьому спочатку необхідно вакцинувати медиків, які знаходяться на передовій боротьби з коронавірусом.

Про це він заявив на селекторній нараді з представниками уряду, передає сайт президента.

За його словами, саме вакцинація сприятиме зниженню темпів приросту кількості нових хворих.

"Ми наближаємося до середини березня і повинні надати більше можливостей людям отримати перші дози вакцини, особливо якщо вони працюють на передовій боротьби з коронавірусом", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що процес вакцинації в Україні вже йде не за планом. Очікувалося, що до кінця минулого тижня будуть прищеплювати по 10 000 осіб на день, але поки вийшли тільки на показник у 3 000.

Також повідомлялося, що з 1 березня запустили попередній запис на вакцинацію через портал "Дія" або контакт-центр Міністерства охорони здоров'я. При цьому запис підв'язано під поставку вакцин.

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Новини України Володимир ЗеленськийвакцинаціяЛокдаун
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