Вакцинація, а не локдаун: Зеленський назвав вихід з нинішньої ситуації з COVID
Президент Володимир Зеленський вважає, що виходом з нинішньої ситуації з COVID повинна стати вакцинація в Україні, а не черговий локдаун. При цьому спочатку необхідно вакцинувати медиків, які знаходяться на передовій боротьби з коронавірусом.
Про це він заявив на селекторній нараді з представниками уряду, передає сайт президента.
За його словами, саме вакцинація сприятиме зниженню темпів приросту кількості нових хворих.
"Ми наближаємося до середини березня і повинні надати більше можливостей людям отримати перші дози вакцини, особливо якщо вони працюють на передовій боротьби з коронавірусом", - зауважив Зеленський.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що процес вакцинації в Україні вже йде не за планом. Очікувалося, що до кінця минулого тижня будуть прищеплювати по 10 000 осіб на день, але поки вийшли тільки на показник у 3 000.
Також повідомлялося, що з 1 березня запустили попередній запис на вакцинацію через портал "Дія" або контакт-центр Міністерства охорони здоров'я. При цьому запис підв'язано під поставку вакцин.