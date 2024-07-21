Вакцинация только для детей? В Минздраве развеяли распространенный миф

"Все мы, независимо от возраста, должны защищать себя от инфекционных заболеваний и заботиться о своем здоровье", - пишет Минздрав.

В частности в защите нуждаются и взрослые. В качестве примера:

ревакцинация против столбняка и дифтерии нужна каждые 10 лет, начиная с 16 лет. Это критично для поддержания здоровья и безопасности. К тому же, эта вакцинация бесплатная - достаточно обратиться к своему семейному врачу или терапевту.

если в детстве вы не получили все необходимые прививки, рассмотрите вакцинацию против болезней, таких как корь или гепатит В. Эти заболевания могут быть опасными, поэтому лучше вовремя сделать прививку.

Не забывайте о защите от гриппа и COVID-19. Вакцинация поможет вам оставаться здоровыми даже во время эпидемий.

"Советуем проверить вместе со своим семейным врачом или терапевтом, от каких инфекций вам нужно обновить защиту и когда это сделать", - отметили в Минздраве.