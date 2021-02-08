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Вакцинація за кредитні гроші: ЄІБ виділить Україні 50 млн євро

Автор: Олександр Білоус

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) готовий виділити Україні 50 млн євро на вакцинацію від COVID-19. Кошти підуть на закупівлю вакцин та обладнання для зберігання.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров'я України Ігор Іващенко.

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Як нагадав чиновник, минулого тижня Кабінет міністрів затвердив розпорядження президента, яким міністр охорони здоров'я Максим Степанов уповноважений на підписання листа про внесення змін у фінансову угоду ЄІБ.

За його словами, уряд звернувся до ЄІБ з пропозицією перерозподілити частину коштів і спрямувати їх на вакцинацію населення в Україні.

"Кабмін отримав підтвердження про виділення 50 млн євро, які будуть спрямовані на закупівлю вакцин, обладнання для забезпечення холодового ланцюжка, а також логістики", - повідомив Іващенка і додав, що відповідні зміни будуть внесені в угоду найближчим часом.

Як повідомляло РБК-Україна, в ноябяре 2020 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль звернувся в ЄІБ з проханням розглянути можливість перерозподілу 50 млн євро, виділених на розвиток муніципальної інфраструктури, на протидію пандемії COVID-19 в Україні.

Нагадаємо, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надав Україні 30 мільйонів євро для модернізації логістичної мережі "Укрпошти".

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