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Вакцинація за кредитні гроші: ЄІБ виділить Україні 50 млн євро

Новость на русском → Київ, Понеділок 08 лютого 2021 11:40
Вакцинація за кредитні гроші: ЄІБ виділить Україні 50 млн євро Фото: вакцина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) готовий виділити Україні 50 млн євро на вакцинацію від COVID-19. Кошти підуть на закупівлю вакцин та обладнання для зберігання.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров'я України Ігор Іващенко.

Як нагадав чиновник, минулого тижня Кабінет міністрів затвердив розпорядження президента, яким міністр охорони здоров'я Максим Степанов уповноважений на підписання листа про внесення змін у фінансову угоду ЄІБ.

За його словами, уряд звернувся до ЄІБ з пропозицією перерозподілити частину коштів і спрямувати їх на вакцинацію населення в Україні.

"Кабмін отримав підтвердження про виділення 50 млн євро, які будуть спрямовані на закупівлю вакцин, обладнання для забезпечення холодового ланцюжка, а також логістики", - повідомив Іващенка і додав, що відповідні зміни будуть внесені в угоду найближчим часом.

Як повідомляло РБК-Україна, в ноябяре 2020 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль звернувся в ЄІБ з проханням розглянути можливість перерозподілу 50 млн євро, виділених на розвиток муніципальної інфраструктури, на протидію пандемії COVID-19 в Україні.

Нагадаємо, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надав Україні 30 мільйонів євро для модернізації логістичної мережі "Укрпошти".

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