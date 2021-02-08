Вакцинація за кредитні гроші: ЄІБ виділить Україні 50 млн євро

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) готовий виділити Україні 50 млн євро на вакцинацію від COVID-19. Кошти підуть на закупівлю вакцин та обладнання для зберігання.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров'я України Ігор Іващенко.

Як нагадав чиновник, минулого тижня Кабінет міністрів затвердив розпорядження президента, яким міністр охорони здоров'я Максим Степанов уповноважений на підписання листа про внесення змін у фінансову угоду ЄІБ.

За його словами, уряд звернувся до ЄІБ з пропозицією перерозподілити частину коштів і спрямувати їх на вакцинацію населення в Україні.

"Кабмін отримав підтвердження про виділення 50 млн євро, які будуть спрямовані на закупівлю вакцин, обладнання для забезпечення холодового ланцюжка, а також логістики", - повідомив Іващенка і додав, що відповідні зміни будуть внесені в угоду найближчим часом.