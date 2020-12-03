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Вакцинація від коронавірусу у Франції буде безкоштовною

Париж, Четвер 03 грудня 2020 20:32
Вакцинація від коронавірусу у Франції буде безкоштовною
Фото: вакцина від коронавірусу (freepik.com)
Автор: Роман Тверденко

Франція зробить вакцинацію від коронавірусу безкоштовною для громадян. Процедура повинна початися в найближчі тижні.

Про це розповів премьер-міністр Франції Жан Кастекс.

Він зазначив, що в січні планується вакцинувати мільйон чоловік, насамперед, жителів будинків пристарілих. У лютому хочуть прищепити 14 мільйонів людей, здоров'я яких є фактори ризику при зараженні коронавірусом.

У цілому, за словами Кастекса, Франція має домовленості на 200 мільйонів доз від різних розробників вакцини. На проведення вакцинації в держбюджеті 2021 року закладено 1,5 мільярда євро.

Нагадаємо, у Франції триває пом'якшення карантину. З 28 листопада дозволили займатися на вулиці до трьох годин в день і в радіусі 20 кілометрів від місця проживання (зараз - годину в день і в кілометрі від будинку), відкриваються магазини товарів не першої необхідності начебто продажу одягу, взуття та іграшок. Також допускається проведення релігійних заходів у приміщеннях, але з кількістю учасників не більше 30 осіб.

З 15 грудня режим жорсткого карантину (локдаун) скасовується, але залишається комендантську годину з 21:00 до 7:00 щодня. Дозволяється робота кінотеатрів і театрів.

Відзначимо, що в середу Великобританія першою в світі схвалила вакцину проти коронавіруса компаній Pfizer і BioNTech для широкого використання. Ця вакцина показала, що ефективна в запобіганні коронавіруса на 95%.

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