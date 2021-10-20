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Вакцинація або ізоляція. Київ - на порозі "червоної" зони, ситуація погіршується щодня

Автор: Анастасія Рокитна

Ліжка в столичних лікарнях хвороми COVID-19 стрімко заповнюються. Київ - на порозі "червоної" зони карантину.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал мера міста Віталія Кличка.

За минулу добу в Києві - понад 1 тисяча нових хворих та 29 летальних випадків. Понад 500 людей потрапили в лікарні. Більшість із них - у важкому стані.

"Ліжка в столичних лікарнях стрімко заповнюються. Київ - на порозі "червоної" зони. Сьогодні єдиний спосіб зупинити розповсюдження вірусу та уникнути найсуворіших обмежень - масова вакцинація", - заявив Кличко.

За його словами,98% госпіталізованих до лікарень - не щеплені, а помирають, в абсолютній переважності, не вакциновані пацієнти.

"Пам’ятайте: вірус блокує повноцінне життя. І вибір у нас невеликий: або вакцинація, або - ізоляція!", - заявив Кличко.

Нагадаємо, "червону" зону карантину можуть сьогодні розширити.

Зазначимо, карантин в Україні для транспорту посилюють. Для проїзду потрібно мати не тільки квиток, а й доказ COVID-безпеки.

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КиївВакцинація