Вакцинація дітей в Україні: як отримати щеплення від COVID-19

Для вакцинації дитини від коронавірусу необхідно мати з собою лише форму 063/0, в яку внесені всі планові щеплення дитини. Її можна отримати у сімейного лікаря або педіатра.

Щеплення дітям роблять винятково вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

"Обов'язково проконсультуйтеся із сімейним лікарем або педіатром щодо щеплення", - йдеться у повідомленні.

Дані про вакцинацію дитини можна подивитися в особистому кабінеті в розділі «Мої вакцинації», якщо медустанова, де було зроблено щеплення, працює з Helsi.

"Щоб переглядати щеплення дитини, потрібно попросити вашого лікаря підтвердити ваш зв'язок у системі", - пишуть на порталі Helsi.