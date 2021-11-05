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Вакцинація дітей в Україні: як отримати щеплення від COVID-19

Автор: РБК-Україна

В Україні щеплення від коронавірусу можуть отримати діти віком від 12 до 17 років. Вакцинують неповнолітніх у медичних закладах та в центрах масової вакцинації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Helsi у Telegram.

Для вакцинації дитини від коронавірусу необхідно мати з собою лише форму 063/0, в яку внесені всі планові щеплення дитини. Її можна отримати у сімейного лікаря або педіатра.

Щеплення дітям роблять винятково вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

"Обов'язково проконсультуйтеся із сімейним лікарем або педіатром щодо щеплення", - йдеться у повідомленні.

Дані про вакцинацію дитини можна подивитися в особистому кабінеті в розділі «Мої вакцинації», якщо медустанова, де було зроблено щеплення, працює з Helsi.

"Щоб переглядати щеплення дитини, потрібно попросити вашого лікаря підтвердити ваш зв'язок у системі", - пишуть на порталі Helsi.

Нагадаємо, в США схвалили вакцину від коронавірусу Pfizer для дітей віком від 5 до 11 років.

Але також у США відклали схвалення препарату Moderna від COVID-19 для підлітків через можливі ризики.

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