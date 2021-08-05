Вакцинація дітей: як щеплюють неповнолітніх від COVID у різних країнах світу

У світі поки не можуть виробити єдиний підхід до вакцинації дітей від коронавірусу. Однак у Великобританії, США та низці інших країн вже розпочалася імунізація серед неповнолітніх.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Об'єднаний комітет Великобританії з вакцинації та імунізації рекомендував щеплювати підлітків віком 16-17-років. Натомість у країні заборонено вакцинувати дітей 12-15 років, а також тих, кому не можна робити щеплення за станом здоров’я.
Понад 2 млн дітей у віковій групі 12-17 років отримали першу дозу вакцини від COVID. Цей викликало запеклі суперечки у країні, тож уряд дозволив щеплювати дітей від 12 до 15 років за дозволом лише одного з батьків.
В Іспанії вакцинальна компанія очолюється окремо у кожному регіоні. Тож більш як 40% підлітків у віці від 12 до 19 років отримали принаймні одну дозу вакцини в одному регіоні, а в іншому вакциновані лише 1%. При цьому центральний уряд заявив про намір ввести вакцинацію підлітків як мінімум за два тижні до початку навчального року.
В Італії планують вакцинувати більшість підлітків до початку нового навчального року. Вакцина Pfizer була дозволена для дітей у віці від 12 до 15 років в кінці травня, а минулого тижня щеплення препаратом Moderna було схвалено для дітей у віці від 12 до 17 років. Так, майже 35% підлітків у віці від 12 до 19 років зробили перше щеплення, а 18% отримали дві дози.
У Нідерландах почали пропонувати щеплення дітям старше 12 років на початку минулого місяця, при цьому рішення про те, чи слід вакцинуватися, залишено на розсуд дитини.
У Швеції почали відкривати пункти щеплення від COVID для дітей. У країні планують вакцинувати підлітків віком від 16 до 18 років. Однак дітям від 12 років також можуть робити щеплення, але лише в особливих умовах, таких як приналежність до групи ризику або проживання з людьми з групи ризику.
У країні 20% дітей 12-17 років отримали хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу. У МОЗ заявили, що незабаром підлітки зможуть самі приймати рішення щодо імунізації. Медики ж рекомендують щеплювати дітей у випадку, якщо вони знаходяться в групі ризику.
У США близько 40% дітей у віці від 12 до 17 років отримали хоча б одну дозу вакцини. Спочатку хвиля вакцинацій була досить висока, однак сповільнилася після випадків міокардиту, або запалення серцевого м'яза після щеплення. Наразі медики продовжують рекомендувати вакцинувати всіх дітей старше 12 років.
У Чернівецькій області зробили перші щеплення дітям віком від 13 до 16 років. За словами батьків підлітків, рішення пройти імунізацію було прийнято через виїзд за кордон і хронічних захворювань.