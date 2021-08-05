Вакцинація дітей: як щеплюють неповнолітніх від COVID у різних країнах світу

Великобританія

Об'єднаний комітет Великобританії з вакцинації та імунізації рекомендував щеплювати підлітків віком 16-17-років. Натомість у країні заборонено вакцинувати дітей 12-15 років, а також тих, кому не можна робити щеплення за станом здоров’я.

Франція

Понад 2 млн дітей у віковій групі 12-17 років отримали першу дозу вакцини від COVID. Цей викликало запеклі суперечки у країні, тож уряд дозволив щеплювати дітей від 12 до 15 років за дозволом лише одного з батьків.

Іспанія

В Іспанії вакцинальна компанія очолюється окремо у кожному регіоні. Тож більш як 40% підлітків у віці від 12 до 19 років отримали принаймні одну дозу вакцини в одному регіоні, а в іншому вакциновані лише 1%. При цьому центральний уряд заявив про намір ввести вакцинацію підлітків як мінімум за два тижні до початку навчального року.

Італія

В Італії планують вакцинувати більшість підлітків до початку нового навчального року. Вакцина Pfizer була дозволена для дітей у віці від 12 до 15 років в кінці травня, а минулого тижня щеплення препаратом Moderna було схвалено для дітей у віці від 12 до 17 років. Так, майже 35% підлітків у віці від 12 до 19 років зробили перше щеплення, а 18% отримали дві дози.

Нідерланди

У Нідерландах почали пропонувати щеплення дітям старше 12 років на початку минулого місяця, при цьому рішення про те, чи слід вакцинуватися, залишено на розсуд дитини.

Швеція

У Швеції почали відкривати пункти щеплення від COVID для дітей. У країні планують вакцинувати підлітків віком від 16 до 18 років. Однак дітям від 12 років також можуть робити щеплення, але лише в особливих умовах, таких як приналежність до групи ризику або проживання з людьми з групи ризику.

Німеччина

У країні 20% дітей 12-17 років отримали хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу. У МОЗ заявили, що незабаром підлітки зможуть самі приймати рішення щодо імунізації. Медики ж рекомендують щеплювати дітей у випадку, якщо вони знаходяться в групі ризику.

США

У США близько 40% дітей у віці від 12 до 17 років отримали хоча б одну дозу вакцини. Спочатку хвиля вакцинацій була досить висока, однак сповільнилася після випадків міокардиту, або запалення серцевого м'яза після щеплення. Наразі медики продовжують рекомендувати вакцинувати всіх дітей старше 12 років.

Україна

У Чернівецькій області зробили перші щеплення дітям віком від 13 до 16 років. За словами батьків підлітків, рішення пройти імунізацію було прийнято через виїзд за кордон і хронічних захворювань.