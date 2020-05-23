Вакцинація дітей виявилася під загрозою, - ВООЗ

Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (mid.ru)

Програма вакцинації дітей віком року в 68 країнах серйозно ускладнена

Вакцинація дітей опинилася під загрозою. Причиною цього стала пандемія коронавіруса, яка у багатьох країнах серйозно перешкоджає медичної допомоги, включаючи звичайні процедури.

Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреисус, передає прес-служба WHO.

За його словами, програма вакцинації дітей віком року в 68 країнах серйозно ускладнена, що є ризиком для 80 млн дітей у всьому світі.

"Річ у тому, що десятки мільйонів дітей, як у багатих, так і бідних країнах, ризикують заразитися дифтерію, кір і пневмонією, які можуть бути смертельно небезпечними", - заявив Гебреисус.

Він закликав до ефективної боротьби з дезінформацією щодо щеплень, яка охоплює світ. За його словами, "псевдонаука у всьому світі підриває зусилля охорони здоров'я, яке рятує мільйони людей".

Нагадаємо, у ВООЗ закликали уряди країн не припиняти програми вакцинації через пандемії.

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Автор: Валерія Мрачковська