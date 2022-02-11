Вакцинація дітей. У МОЗ розповіли, як зробити COVID-щеплення неповнолітнім

"Нагадаю, що в Україні діти від 12 років можуть зробити щеплення проти COVID-19 вакциною Comirnaty від Pfizer. За даними Центру контролю і профілактики захворювань США, на середину жовтня 2021 року вона (вакцина Pfizer, - Ред.) на 93% ефективна проти госпіталізації підлітків віком від 12 до 18 років", - зазначила чиновниця.

У МОЗ нагадали, що для імунізації дитини, потрібно звернутися до центру вакцинації. Крім того, з собою необхідно мати: