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Вакцинація дітей. У МОЗ розповіли, як зробити COVID-щеплення неповнолітнім

Автор: РБК-Україна

Міністерство охорони здоров'я нагадало про правила вакцинації неповнолітніх від коронавірусу. В Україні діти можуть отримати щеплення Pfizer.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг заступника міністра охорони здоров'я Марії Карчевич.

"Нагадаю, що в Україні діти від 12 років можуть зробити щеплення проти COVID-19 вакциною Comirnaty від Pfizer. За даними Центру контролю і профілактики захворювань США, на середину жовтня 2021 року вона (вакцина Pfizer, - Ред.) на 93% ефективна проти госпіталізації підлітків віком від 12 до 18 років", - зазначила чиновниця.

У МОЗ нагадали, що для імунізації дитини, потрібно звернутися до центру вакцинації. Крім того, з собою необхідно мати:

  • свідоцтво про народження (дітям від 12 до 13 років) або паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • згода одного з батьків або опікуна (для дітей від 12 до 13 років).

Нагадавши, за минулу добу в Україні зробили понад 72 тисячі щеплень від коронавірусу.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, у Європейському Союзі станом на початок лютого понад 70% дорослого населення отримали COVID-щеплення.

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Вакцинація