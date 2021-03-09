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Вакцинація від COVID в Україні: за добу прищепили більше тисячі людей

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні за добу від коронавірусу прищепили більше тисячі осіб. З початку кампанії першу дозу вакцини отримали 19 118 осіб.

Про це йдеться на урядовому сайті вакцинації.

Так, за вчора в країні прищепили 1171 людини. При цьому найбільше за вчора вакцинували в Донецькій області - 294 щеплення.

Кількість щеплень, проведених у регіонах:

  • Вінницька область - 10 щеплень;
  • Волинська область - 30 щеплень;
  • Дніпропетровська область - 40 щеплень;
  • Донецька область - 294 щеплень;
  • Закарпатська область - 30 щеплень;
  • Запорізька область - 10 щеплень;
  • Івано-Франківська область - 187 щеплень;
  • Київська область - 120 щеплень;
  • Луганська область - 110 щеплень;
  • Львівська область - 30 щеплень;
  • Полтавська область - 70 щеплень;
  • Тернопільська область - 60 щеплень;
  • Харківська область - 40 щеплень;
  • Херсонська область - 20 щеплень;
  • Хмельницька область - 20 щеплень;
  • Чернівецька область - 50 щеплень;
  • Чернігівська область - 50 щеплень

За весь період кампанії вакцинації найбільше щеплених в Донецькій області (2474 щеплення), найменше - в Сумській області (350 щеплень).

Нагадаємо, раніше в Національній академії наук заявили, що для перемоги над COVID необхідно прищеплювати 100 тисяч українців в день.

Також РБК-Україна писало, що за вчора в країні виявили 3261 новий випадок коронавірусу.

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Новини України вакцина від коронавірусуКоронавірус
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