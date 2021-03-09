Вакцинація від COVID в Україні: за добу прищепили більше тисячі людей

В Україні за добу від коронавірусу прищепили більше тисячі осіб. З початку кампанії першу дозу вакцини отримали 19 118 осіб.
Так, за вчора в країні прищепили 1171 людини. При цьому найбільше за вчора вакцинували в Донецькій області - 294 щеплення.
Кількість щеплень, проведених у регіонах:
За весь період кампанії вакцинації найбільше щеплених в Донецькій області (2474 щеплення), найменше - в Сумській області (350 щеплень).
Нагадаємо, раніше в Національній академії наук заявили, що для перемоги над COVID необхідно прищеплювати 100 тисяч українців в день.
Також РБК-Україна писало, що за вчора в країні виявили 3261 новий випадок коронавірусу.