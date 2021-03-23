Вакцинація від COVID в Україні: прищепили ще майже 11 тисяч осіб

В Україні за минулу добу зробили 10 904 щеплення від коронавірусу . Всі - перша доза.

Всього з початку кампанії в Україні першу дозу вакцини отримали 121 928 осіб, дві дози - один українець. Станом на 22 березня в лист очікування вакцинації записалися 321 095 осіб.

Найбільше за добу вакцинували в Києві - 1030 щеплень. В цілому по регіонах було проведено стільки щеплень:

Відзначимо, в порівнянні з вчорашнім днем, в країні зробили на більш ніж 8 тисяч щеплень більше.

Нагадаємо, вчора в Україні стартував новий етап вакцинації - до мобільних бригад залучили центри щеплень.

Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що після отримання нових партій вакцини в Україні запустять роботу ще 2 тисяч центрів щеплень.