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Вакцинація від COVID в Україні: прищепили ще майже 11 тисяч осіб

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні за минулу добу зробили 10 904 щеплення від коронавірусу. Всі - перша доза.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Найбільше за добу вакцинували в Києві - 1030 щеплень. В цілому по регіонах було проведено стільки щеплень:

  • Вінницька область - 490 щеплень;
  • Волинська область - 200 щеплень;
  • Дніпропетровська область - 960 щеплень;
  • Донецька область - 150 щеплень;
  • Житомирська область - 590 щеплень;
  • Закарпатська область - 500 щеплень;
  • Запорізька область - 310 щеплень;
  • Івано-Франківська область - 454 щеплення;
  • Київська область - 310 щеплень;
  • Кіровоградська область - 300 щеплень;
  • Луганська область - 150 щеплень;
  • Львівська область - 880 щеплень;
  • Київ - 1030 щеплень;
  • Миколаївська область - 250 щеплень;
  • Одеська область - 320 щеплень;
  • Полтавська область - 620 щеплень;
  • Рівненська область - 400 щеплень;
  • Сумська область - 450 щеплень;
  • Тернопільська область - 510 щеплень;
  • Харківська область - 310 щеплень;
  • Херсонська область - 510 щеплень;
  • Хмельницька область - 160 щеплень;
  • Чернівецька область - 110 щеплень;
  • Чернігівська область - 100 щеплень;
  • Черкаська область - 840 щеплень

Щеплення проводилися 172 мобільними бригадами та 156 пунктами щеплення.

Всього з початку кампанії в Україні першу дозу вакцини отримали 121 928 осіб, дві дози - один українець. Станом на 22 березня в лист очікування вакцинації записалися 321 095 осіб.

Відзначимо, в порівнянні з вчорашнім днем, в країні зробили на більш ніж 8 тисяч щеплень більше.

Нагадаємо, вчора в Україні стартував новий етап вакцинації - до мобільних бригад залучили центри щеплень.

Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що після отримання нових партій вакцини в Україні запустять роботу ще 2 тисяч центрів щеплень.

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Новини України вакцинаціявакцина від коронавірусу
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