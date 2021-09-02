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Вакцинація від COVID: скільки українців вірить у змову фармацевтів і чіпування

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Україна, Четвер 02 вересня 2021 13:59
Вакцинація від COVID: скільки українців вірить у змову фармацевтів і чіпування Фото: у чіпування вірить близько 5% українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У серпні 2021 року кожен десятий опитаний в Україні (10,2%) поділяв версію про те, що вакцинацію від COVID-19 ініціювали міжнародні корпорації задля власного збагачення і жодного впливу на поширення хвороби вона не має. Різниці у відповідях між регіонами України не має.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.

За даними опитування, ще 5,7% вважають, що вакцинація є лише операцією прикриття, насправді замість вакцин людям вводять невідомі речовини чи пристрої, щоб контролювати їхню свідомість та поведінку.

Крім того, 15,1% завили, що вакцинація несе ризики для здоров’я більші, ніж сама хвороба

Водночас 43,4% опитаних заявили, що вакцинація допоможе подолати пандемію, проте кожен має вирішувати сам за себе - вакцинуватися чи ні. А 10,2% вважають, що вакцинація - єдиний засіб подолання пандемії, тому має бути обов’язковою для всіх громадян.

Вакцинація від COVID: скільки українців вірить у змову фармацевтів і чіпування

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України спільно з Асоціацією політичних психологів України провів опитування з 1 по 12 серпня 2021 року по всій Україні за виключення окупованих Росією територій. Опитування проводилося методом інтерв’ювання 1200 респондентів. Похибка вибірки становить 3,2%.

Нагадаємо, у МОЗ планують зробити до початку вересня 2021 року близько 10 млн щеплень від COVID-19.

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