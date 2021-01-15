Вакцинація від COVID почалася в 46 країнах

На сьогодні в 46 країнах почалася вакцинація від коронавірусу. При цьому 38 з них - це країни з високим рівнем доходу.

Про це заявила помічник генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров'я Маріанджела Сімао на брифінгу.

За її словами, глобальний механізм COVAX покликаний скорегувати ситуацію з тим, щоб вакцинація від COVID почався і в країнах з низьким рівнем доходу.

"Не в січні, але, сподіваємося, вже в лютому у нас будуть хороші новини", - заявила вона.

Нагадаємо, комітет ВООЗ щодо надзвичайної ситуації виступив проти запровадження вимоги обов'язкової вакцинації або наявності імунітету при міжнародних поїздках. Також у ВООЗ закликали країни застосовувати скоординовані заходи щодо забезпечення безпечних поїздок.

Крім того, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн назвала введення сертифікатів вакцинації від коронавірусу в ЄС медичною необхідністю. Однак його можуть зрівняти з негативним COVID-тестом.