RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вакцінація від COVID-19 в Україні під час війни: в МОЗ пояснили, в чому відмінність

Фото: вакцинація від коронавірусу в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Вакцинація від коронавірусу продовжується у всіх регіонах України, за винятком Донецької та Луганської областей. Вакцинація є обов’язковою попри війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного державного санітарного лікаря Ігора Кузіна.

"Вакцинація триває в усіх областях країни, за винятком Донецької та Луганської. Жодних нормативних, юридичних чи організаційних підстав для її припинення немає. Звісно, істотною перешкодою для вакцинації стає зменшення інфраструктури", - заявив Ігор Кузін.

Він пояснив, що до повномасштабної війни працювало більше ніж 3,5 тис. пунктів щеплень, 500 центрів масової вакцинації і 1,4 тис. мобільних бригад для важкодоступних груп населення.

"На цей час тисяча пунктів щеплень, майже тисяча мобільних бригад і близько 350 масових центрів вакцинації закрито з міркувань безпеки та через переорієнтацію медичних працівників. Це, безумовно, впливає на темпи вакцинації. До 24 лютого ми проводили близько 100 тис. щеплень щодня. Тепер - 50-60 тис. за тиждень", - розповів він.

За словами Кузіна, наразі використовуються дві вакцини - CoronaVac і Pfizer.

"Вакцин Moderna та AstraZeneca у країні немає, і найближчим часом використовуватися вони не будуть, бо в нас вистачає перших двох", - наголосив головний державний санітарний лікар.

Як повідомлялось, Кабінет Міністрів України прийняв рішення продовжити загальнонаціональний карантин через коронавірус до 31 серпня. Також уряд продовжив режим надзвичайної ситуації через COVID-19.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус