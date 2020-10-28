ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Вакцинація від COVID-19 може початися в квітні 2021 року, - Єврокомісія

Автор: РБК-Україна

Постача потенційної вакцини проти коронавірусу в країни Європейського союзу можуть початися серйозно у квітні 2021 року. Водночас може початися вакцинація.

Про це заявила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, передає Reuters.

"Великі обсяги поставок повинні початися у квітні",- сказала вона.

При цьому фон дер Ляйєн додала, що в кращому випадку компанії-виробники можуть поставляти в ЄС до 50 мільйонів дози вакцини в місяць.

Популярні новини

Відзначимо, в цілому Єврокомісія має намір отримати більше мільярда доз вакцин від коронавірусу.

Нагадаємо, раніше в ЄС попередили, що вакцинація до 2022 року торкнеться лише невеликої частини мешканців країн Євросоюзу.

Раніше ВООЗ назвали умови для швидкого застосування вакцин від COVID-19.

Крім того, у всьому світі вісім компаній знаходяться на фінальній стадії розробки вакцини від COVID-19. Україна веде переговори з такими компаніями, як Moderna, Synova, Johnson & Johnson, Pfizer і AstraZeneca.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ВакцинаКоронавірусЕврокомиссия