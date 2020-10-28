Вакцинація від COVID-19 може початися в квітні 2021 року, - Єврокомісія

Постача потенційної вакцини проти коронавірусу в країни Європейського союзу можуть початися серйозно у квітні 2021 року. Водночас може початися вакцинація.
Про це заявила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, передає Reuters.
"Великі обсяги поставок повинні початися у квітні",- сказала вона.
При цьому фон дер Ляйєн додала, що в кращому випадку компанії-виробники можуть поставляти в ЄС до 50 мільйонів дози вакцини в місяць.
Відзначимо, в цілому Єврокомісія має намір отримати більше мільярда доз вакцин від коронавірусу.
Нагадаємо, раніше в ЄС попередили, що вакцинація до 2022 року торкнеться лише невеликої частини мешканців країн Євросоюзу.
Раніше ВООЗ назвали умови для швидкого застосування вакцин від COVID-19.
Крім того, у всьому світі вісім компаній знаходяться на фінальній стадії розробки вакцини від COVID-19. Україна веде переговори з такими компаніями, як Moderna, Synova, Johnson & Johnson, Pfizer і AstraZeneca.