Вакцинація CoronaVac: кому необхідно отримати третю дозу препарату

Розробники китайської вакцини CoronaVac оцінили вироблення імунітету після введення двох доз препарату, а також необхідність введення третьої (бустерної) дози. Автори дослідження рекомендують додаткову імунізацію людям віком від 60 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані наукового дослідження, опубліковані на порталі MedRxiv.
"Бустерна доза є імуногенною і необхідна людям похилого віку, які пройшли вакцинацію двома дозами CoronaVac", - йдеться у повідомленні.
За інформацією дослідників, титри нейтралізуючих антитіл істотно знижуються через шість місяців після двох доз CoronaVac серед літніх людей, а бустерна доза швидко викликає стійкий імунну відповідь.
"Наше дослідження підтримує ідею бустерної дози для літніх людей", - зазначили автори.
Вказано, що третя доза, введена через 8 місяців або більше після другої дози, значно підвищила рівні антитіл.