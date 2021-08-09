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Вакцинація CoronaVac: кому необхідно отримати третю дозу препарату

Автор: Марія Кучерявець

Розробники китайської вакцини CoronaVac оцінили вироблення імунітету після введення двох доз препарату, а також необхідність введення третьої (бустерної) дози. Автори дослідження рекомендують додаткову імунізацію людям віком від 60 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані наукового дослідження, опубліковані на порталі MedRxiv.

"Бустерна доза є імуногенною і необхідна людям похилого віку, які пройшли вакцинацію двома дозами CoronaVac", - йдеться у повідомленні.

За інформацією дослідників, титри нейтралізуючих антитіл істотно знижуються через шість місяців після двох доз CoronaVac серед літніх людей, а бустерна доза швидко викликає стійкий імунну відповідь.

"Наше дослідження підтримує ідею бустерної дози для літніх людей", - зазначили автори.

Вказано, що третя доза, введена через 8 місяців або більше після другої дози, значно підвищила рівні антитіл.

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