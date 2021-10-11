Вакцинація на 90% знижує ризик госпіталізації або смерті при COVID-зараженні, - вчені

Зазначено, що дослідження проводилося на основі результатів аналізів 22 млн людей старше 50 років.

Так, вчені порівняли результати 11 млн вакцинованих людей з такою ж кількістю нещеплених.

Зокрема, визначено, що через 14 днів після отримання другої дози вакцини щепленим на 90% менше загрожує ризик потрапити в лікарню або померти при зараженні COVID-19.

Разом з тим значний захисний ефект спостерігається і у випадку зараження "Дельта"-штамом - 84% для осіб від 75 років і старше і 92% для людей 50-75 років.