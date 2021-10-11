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Вакцинація на 90% знижує ризик госпіталізації або смерті при COVID-зараженні, - вчені

Автор: Марія Кучерявець

Французькі вчені встановили високу ефективність COVID-вакцин у співвідношенні з тяжким перебігом хвороби. Встановлено, що щеплення на 90% знижує ризик госпіталізацій та летальних випадків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зазначено, що дослідження проводилося на основі результатів аналізів 22 млн людей старше 50 років.

Так, вчені порівняли результати 11 млн вакцинованих людей з такою ж кількістю нещеплених.

Зокрема, визначено, що через 14 днів після отримання другої дози вакцини щепленим на 90% менше загрожує ризик потрапити в лікарню або померти при зараженні COVID-19.

Разом з тим значний захисний ефект спостерігається і у випадку зараження "Дельта"-штамом - 84% для осіб від 75 років і старше і 92% для людей 50-75 років.

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