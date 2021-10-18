Вакцинальний бум, транспортний колапс та ігнорування обмежень: ситуація в областях "червоної" зони

Відсьогодні в "червоній" зоні карантину 5 областей. У деяких містах утворилися черги до центрів вакцинації і транспортний колапс.
Яка ситуація в областях "червоної" зони, йдеться в матеріалі РБК-Україна.
Станом на сьогодні, в зоні карантину з найжорсткішими обмеженнями знаходяться 5 областей, а саме:
У цих областях заборонено роботу кафе, ресторанів, кінотеатрів, фітнес-центрів, ТРЦ. У цій зоні можуть працювати тільки продуктові магазини, банки, пошта, АЗС, ветклініки і аптеки.
Обмежень для транспорту в "червоній" зоні немає, але місцева влада може їх вводити на свій розсуд.
Минулі вихідні стали рекордними за кількістю щеплень від коронавірусу в Одесі та області. З ранку в деякі поліклініки стояли величезні черги, повідомила глава одеського обласного Центру громадського здоров'я Оксана Денисенко.
"Я переконливо всіх прошу: записуйтеся через реєстратуру або через додаток Helsi, перш, ніж приходити. Неможливо забезпечити вакциною відразу 300 осіб, які однодумно прийшли", - сказала Денисенко.
У деяких центрах бажаючих вакцинуватися настільки багато, що створюються величезні черги. Великі черги в "Менорі", там було 500 осіб, повідомляє місцеве видання gorod.
У центрі зазначають, що мають вакцинувати сьогодні приблизно 6 тисяч осіб - це в 10 разів більше ніж цієї суботи.
"Червона" зона в Херсоні призвела до транспортного колапсу. Через обмеження не виходять маршрутки, а на зупинках громадського транспорту спостерігаються черги.
Маршрутники не виходять на роботу, оскільки їм не вигідно перевозити обмежену кількість пасажирів, а за переповнені автобуси їм загрожують штрафи.
У громадському транспорті Запоріжжя повністю ігнорують карантинні обмеження, пише місцеве видання "Перший Запорізький". Міська влада обіцяє перевірки і штрафи.
"Так більше не може тривати! Ви просто змушуєте нас ввести жорсткі обмеження", - заявив секретар міської ради Анатолій Куртєв.